Un incidente stradale ha portato alla morte di un giovane, e subito sui social spuntano accuse contro Stroppa. La vicenda, accaduta ieri sera in una strada trafficata, ha generato un'ondata di commenti polemici e strumentalizzazioni. Mentre le indagini sono ancora in corso, alcuni utenti sfruttano il dramma per attaccare l'allenatore, alimentando tensioni su piattaforme online.

Se esiste una circostanza adatta per usare termini come «tragedia», «dolore», «disgrazia» senza scadere nella retorica pelosa, è quando un giovane perde la vita. Ancor di più se quel giovane è coinvolto, suo malgrado, in un incidente. Ma, probabilmente, nemmeno bastano a rendere l'idea, appunto, del dolore che una cosa così abissale e insensata porta con sé: non sempre il linguaggio è in grado di rappresentare in modo fedele il mondo, e ancor meno lo è quando si tratta di emozioni, sentimenti, affezioni e afflizioni. E allora, come definire l'incidente mortale che ha coinvolto un diciottenne di Artena il 31 gennaio scorso a Roma, in via Fiorentini, investito da un'auto mentre attraversava la strada? Probabilmente non importa, non importano le parole con le quali si prova a descrivere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tragedia sulla strada e avvoltoi contro Stroppa. Già parte la strumentalizzazione

A Triggiano, una prova in moto su una strada chiusa si è conclusa in tragedia, causando la morte di Davide Capuozzo e Andrea Liddi.

Un tragico incidente sulla strada provinciale 20 tra Narni e Sant’Urbano si è concluso con due vite spezzate.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.