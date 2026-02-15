Tragedia sulla Isernia-Venafro | ex finanziere muore in un frontale era da poco in pensione

Un ex finanziere di 65 anni ha perso la vita in un incidente frontale sulla strada statale 85 tra Isernia e Venafro, poco dopo aver concluso il servizio e aver iniziato la pensione. La vettura su cui viaggiava si è scontrata violentemente con un altro veicolo nella serata di sabato 14 febbraio, causando la morte dell'uomo e il ferimento di due persone. Il tragico episodio ha provocato code e disagi lungo la carreggiata, mentre i soccorritori arrivavano sul posto.

Tragico scontro sulla statale 85: un morto e due feriti. È drammatico il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, sabato 14 febbraio, lungo la strada statale Isernia-Venafro. Nel violento impatto tra due auto, un uomo di 56 anni ha perso la vita. Si trattava di un ex finanziere che aveva concluso da poco la sua carriera ed era appena andato in pensione. Con lui viaggiava la moglie, che è rimasta gravemente ferita ed è stata trasferita d'urgenza in ospedale. Coinvolto nell'incidente anche un ragazzo di vent'anni, ora ricoverato con ferite che, secondo le prime informazioni, sarebbero meno gravi.