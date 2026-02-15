Tragedia a Villa di Panicale Al vaglio tutte le ipotesi
A Villa di Panicale, una tragedia ha colpito una famiglia locale, probabilmente a causa di un incendio scoppiato in una delle abitazioni del borgo. La notte scorsa, le fiamme hanno avvolto una casa nel centro del paese, provocando danni ingenti e mettendo in allerta i soccorritori. Le forze dell’ordine stanno ancora valutando tutte le ipotesi per capire cosa abbia causato l’incendio e se ci siano responsabilità da accertare. La comunità si stringe intorno ai familiari delle vittime, mentre le operazioni di soccorso continuano per verificare eventuali altri rischi.
Il borgo di Villa di Panicale è ancora scosso a due giorni dalla tragedia che si è consumata in una delle case della tranquilla frazione di Licciana Nardi. L’ingegnere 55enne Glauco Donadoni nella tarda serata di giovedì – la chiamata ai soccorsi è delle 20.30 circa – è stato ritrovato esanime sul terrazzo di casa da alcuni paesani subito accorsi dopo aver sentito urla disperate. Alla loro vista l’uomo presentava più ferite sul corpo. Si parla anche di una ferita al collo, ma saranno l’autopsia, subito disposta, e le indagini degli inquirenti a stabilire la verità. La compagna alla vista del professionista riverso a terra e sporco di sangue ha accusato un malore ed è stata condotta – poi dimessa l’indomani – al pronto soccorso di Fivizzano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Milan-como, dove e quando si giocherà? Ecco tutte le ipotesi al vaglio
L'incontro tra Milan e Como è al centro delle attenzioni dei tifosi, con diverse opzioni ancora in discussione per la data e il luogo della partita.
Annabella Martinelli scomparsa da Padova, ultime notizie: ricerche a Teolo, tutte le ipotesi al vaglio
Sono ancora in corso le ricerche di Annabella Martinelli, scomparsa da Padova il 6 gennaio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
