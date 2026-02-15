Traffico Roma del 15-02-2026 ore 19 | 30

Oggi alle 19:30, a causa della visita pastorale di Papa Leone XIV nella chiesa di Santa Maria Regina Pacis, il traffico a Roma ha subito numerose modifiche. La strada vicino alla chiesa sarà chiusa al transito fino alle 20, e molte linee di bus sono state deviate per evitare l’area di Ostia. Inoltre, via Cesare Lombroso tra via Andrea Verga e via Enzo Sciamanna resterà chiusa per lavori dopo il cedimento di un muro di contenimento nel quartiere Montesacro. In viale Tirreno e in piazza Conca d’Oro si circola su carreggiate ridotte a causa di lavori in corso. A Tor Sap

🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-02-2026 ore 19:30