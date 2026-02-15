Traffico Roma del 15-02-2026 ore 18 | 30

Da romadailynews.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, alle 18:30, il traffico a Roma si è intensificato a causa di diversi eventi e lavori in corso. Papa Leone Quattordicesimo partecipa alla messa a Santa Maria Regina Pacis per una visita pastorale, causando la chiusura temporanea delle strade intorno alla chiesa. Le auto non possono circolare nell’area fino alle 20, e molte linee di autobus sono state devianti verso Primavalle. A Montesacro, via Cesare Lombroso è chiusa tra via Andrea Verga e via Enzo Sciamanna, perché un muro di contenimento si è sgretolato. La carreggiata di viale Tirreno e di piazza

Luceverde Roma Papa Leone quattordicesimo questo pomeriggio sarà ostia per la visita pastorale nella chiesa di Santa Maria Regina Pacis dove celebrerà la messa diverse le modifiche alla viabilità e l'interdizione al transito nell'area circostante attive fino alle 20 unitamente alla deviazione di molte linea di bus a Primavalle chiusa via Cesare Lombroso tra via Andrea Verga e via Enzo Sciamanna a causa del di stesso della sede stradale al quartiere Montesacro per il cedimento di un muro di contenimento si viaggia su carreggiata ridotta in viale Tirreno la piazza se è via Conca d'Oro questo pomeriggio festa di carnevale a Tor Sapienza fino alle 19 modifiche alla viabilità interesseranno alcune strade tra cui la stessa via di Tor Sapienza Piazza Cesare De Cupis e via Filippo De Pisis sempre nel pomeriggio manifestazioni carnevalesche nel quartiere di pietralatra con alcune strade che ospiteranno la 43a edizione del Vale Romano delle 7 contrade di sant'atanasio per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico roma del 15 02 2026 ore 18 30

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-02-2026 ore 18:30

Traffico Roma del 02-02-2026 ore 18:30

Il traffico a Roma questa sera resta molto intenso.

Traffico Roma del 02-01-2026 ore 18:30

Il traffico a Roma il 2 gennaio 2026 alle ore 18:30 presenta rallentamenti sulla A1 tra Colleferro e Valmontone verso Roma, con code e traffico intenso sulla diramazione Roma Sud.

Ep. 700, Il Nostro Ultimo Giorno in Vietnam: Dove Andremo Dopo PARTE 1.

Video Ep. 700, Il Nostro Ultimo Giorno in Vietnam: Dove Andremo Dopo? PARTE 1.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 14 e 15 febbraio; Le strade chiuse a Roma sabato 7 e domenica 8 febbraio; Roma, domenica ecologica: blocco del traffico, orari e info; Papa Leone XIV a Ostia domenica 15 febbraio: motivo della visita e dettagli su modifiche del traffico.

Traffico Roma del 15-02-2026 ore 16:30Luceverde Roma Papa Leone quattordicesimo questo pomeriggio sarà ostia per la visita pastorale nella chiesa di Santa Maria Regina Pacis dove celebrerà la ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 15-02-2026 ore 17:30luce verde Lazio mentre va ti si viaggia su carreggiata ridotta sulla A24 roma-l'aquila-teramo per lavori tra Tivoli e Castel Madama possibile la ... romadailynews.it