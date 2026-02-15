Traffico Roma del 15-02-2026 ore 18 | 30

Oggi, alle 18:30, il traffico a Roma si è intensificato a causa di diversi eventi e lavori in corso. Papa Leone Quattordicesimo partecipa alla messa a Santa Maria Regina Pacis per una visita pastorale, causando la chiusura temporanea delle strade intorno alla chiesa. Le auto non possono circolare nell’area fino alle 20, e molte linee di autobus sono state devianti verso Primavalle. A Montesacro, via Cesare Lombroso è chiusa tra via Andrea Verga e via Enzo Sciamanna, perché un muro di contenimento si è sgretolato. La carreggiata di viale Tirreno e di piazza

Luceverde Roma Papa Leone quattordicesimo questo pomeriggio sarà ostia per la visita pastorale nella chiesa di Santa Maria Regina Pacis dove celebrerà la messa diverse le modifiche alla viabilità e l'interdizione al transito nell'area circostante attive fino alle 20 unitamente alla deviazione di molte linea di bus a Primavalle chiusa via Cesare Lombroso tra via Andrea Verga e via Enzo Sciamanna a causa del di stesso della sede stradale al quartiere Montesacro per il cedimento di un muro di contenimento si viaggia su carreggiata ridotta in viale Tirreno la piazza se è via Conca d'Oro questo pomeriggio festa di carnevale a Tor Sapienza fino alle 19 modifiche alla viabilità interesseranno alcune strade tra cui la stessa via di Tor Sapienza Piazza Cesare De Cupis e via Filippo De Pisis sempre nel pomeriggio manifestazioni carnevalesche nel quartiere di pietralatra con alcune strade che ospiteranno la 43a edizione del Vale Romano delle 7 contrade di sant'atanasio