Traffico Roma del 15-02-2026 ore 16 | 30

Oggi, alle 16:30, il traffico a Roma si è rallentato a causa di diverse manifestazioni e lavori in corso. La visita pastorale del Papa a Ostia ha portato alla chiusura di alcune strade, tra cui via Cesare Lombroso a Primavalle, dove si sono verificati problemi alla sede stradale. Nel quartiere Montesacro, un muro di contenimento si è ceduto, causando restringimenti sulla carreggiata di viale Tirreno e piazza Conca d'Oro. A Tor Sapienza, fino alle 19, si svolge una festa di carnevale che ha modificato il traffico su alcune strade principali, mentre a Pietralata si tiene

Luceverde Roma Papa Leone quattordicesimo questo pomeriggio sarà ostia per la visita pastorale nella chiesa di Santa Maria Regina Pacis dove celebrerà la messa diverse le modifiche alla viabilità e l'interdizione al transito nell'area circostante attive fino alle 20 unitamente alla deviazione di molte linea di bus a Primavalle chiusa via Cesare Lombroso tra via Andrea Verga e via Enzo Sciamanna a causa del di stesso della sede stradale al quartiere Montesacro per il cedimento di un muro di contenimento si viaggia su carreggiata ridotta in viale Tirreno la piazza se è via Conca d'Oro questo pomeriggio festa di carnevale a Tor Sapienza fino alle 19 modifiche alla viabilità interesseranno alcune strade tra cui la stessa via di Tor Sapienza Piazza Cesare De Cupis e via Filippo De Pisis sempre nel pomeriggio manifestazioni carnevalesche nel quartiere di pietralatra con alcune strade che ospiteranno la 43a edizione del Vale Romano delle 7 contrade di sant'atanasio per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-02-2026 ore 16:30 Traffico Roma del 02-02-2026 ore 16:30 Roma oggi si presenta molto congestionata. Traffico Roma del 02-01-2026 ore 16:30 Il traffico a Roma il 2 gennaio 2026 alle 16:30 presenta diverse criticità. Ep. 700, Il Nostro Ultimo Giorno in Vietnam: Dove Andremo Dopo PARTE 1. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 14 e 15 febbraio; Le strade chiuse a Roma sabato 7 e domenica 8 febbraio; Roma, domenica ecologica: blocco del traffico, orari e info; Papa Leone XIV a Ostia domenica 15 febbraio: motivo della visita e dettagli su modifiche del traffico. Traffico Roma del 15-02-2026 ore 07:30Luceverde Roma Buona domenica Bentrovati giornata con poco traffico quella di oggi sulle strade cittadine caratterizzata da spostamenti a breve e medio ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-02-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in ... romadailynews.it Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com A1 tratto chiuso diramazioni Roma Nord, traffico in tilt facebook