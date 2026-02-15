Traffico Roma del 15-02-2026 ore 14 | 30

Il traffico a Roma del 15 febbraio 2026 alle 14:30 si presenta scorrevole, ma alcune strade sono chiuse o regolamentate. La causa principale sono gli interventi di potatura che interessano la circonvallazione Gianicolense, chiusa tra via Edoardo Jenner e via Bernardino Ramazzini in direzione della stazione Trastevere. Questa chiusura dura tutto il pomeriggio e si prevede fino alle 18. Nel frattempo, in zona Lido di Ostia, la visita di Papa Leone XIV alla parrocchia di Santa Maria Regina Pacis ha portato a modifiche temporanee alla viabilità sin dalle prime ore del mattino. A Tor Sapienza

Luceverde Roma una buona domenica giornata con poco traffico quella di oggi sulle strade cittadine spostamenti a breve e medio raggio tipici del periodo invernale per consentire interventi di potatura per gran parte della giornata presumibilmente fino alle ore 18 la Circonvallazione Gianicolense resta chiusa al traffico tra via Edoardo Jenner e via Bernardino Ramazzini in direzione della Stazione Trastevere al Lido di Ostia nel pomeriggio la visita di Papa Leone quattordicesimo alla parrocchia di Santa Maria Regina Pacis sono scattate Dalle prime ore della mattina a tali modifiche alla viabilità e le interdizione al transito nell'area circostante festa di carnevale invece a Tor Sapienza dalle 14 alle 19 modifica la viabilità interesseranno alcune strade tra cui la stessa via di Tor Sapienza Piazza Cesare De Cupis e viale Filippo De Pisis manifestazione carnascialeschi nel pomeriggio anche a Pietralata con alcune strade del quartiere che ospiteranno la 43esima edizione del carnevale Romano delle 7 contrade di sant'atanasio trasporto pubblico oggi tram della linea 3 sono sostituiti da bus tra la stazione Trastevere Porta Maggiore regolare la tratta Porta Maggiore Valle Giulia i tram della linea 8 sono sostituiti da bus navetta tra la stazione Trastevere al capolinea di servizio tram regolare tra la stazione Trastevere Piazza Venezia maggiori informazioni su questo altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

