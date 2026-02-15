Traffico Roma del 15-02-2026 ore 11 | 30

Oggi, il traffico a Roma è leggero, perché molte strade sono chiuse per lavori di potatura. La Circonvallazione Gianicolense è stata interdetta al traffico tra via Edoardo Jenner e via Bernardino Ramazzini, in direzione della Stazione Trastevere, fino alle 18. Questa misura riguarda anche alcune vie di Tor Sapienza e Pietralata, dove si svolgono feste di carnevale. Al pomeriggio, Papa Leone quattordicesimo visita la parrocchia di Santa Maria Regina Pacis, causando modifiche temporanee alla viabilità. Le linee di tram sono state sostituite da bus in alcune tratte, mentre altre corsie continuano a

Luceverde Roma una buona domenica giornata con poco traffico quella di oggi sulle strade cittadine spostamenti a breve e medio raggio tipici del periodo invernale per consentire interventi di potatura per gran parte della giornata presumibilmente fino alle ore 18 la Circonvallazione Gianicolense resta chiusa al traffico tra via Edoardo Jenner e via Bernardino Ramazzini in direzione della Stazione Trastevere al Lido di Ostia nel pomeriggio la visita di Papa Leone quattordicesimo alla parrocchia di Santa Maria Regina Pacis sono scattate Dalle prime ore della mattina a tali modifiche alla viabilità e le interdizione al transito nell'area circostante festa di carnevale invece a Tor Sapienza dalle 14 alle 19 modifica la viabilità interesseranno alcune strade tra cui la stessa via di Tor Sapienza Piazza Cesare De Cupis e viale Filippo De Pisis manifestazione carnascialeschi nel pomeriggio anche a Pietralata con alcune strade del quartiere che ospiteranno la 43esima edizione del carnevale Romano delle 7 contrade di sant'atanasio trasporto pubblico oggi tram della linea 3 sono sostituiti da bus tra la stazione Trastevere Porta Maggiore regolare la tratta Porta Maggiore Valle Giulia i tram della linea 8 sono sostituiti da bus navetta tra la stazione Trastevere al capolinea di servizio tram regolare tra la stazione Trastevere Piazza Venezia maggiori informazioni su questo altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-02-2026 ore 11:30 Traffico Roma del 02-02-2026 ore 11:30 Questa mattina a Roma si sono verificati diversi disagi sulla viabilità. Traffico Roma del 11-02-2026 ore 11:30 Alle 11:30 di questa mattina, il traffico a Roma si presenta molto congestionato in diverse zone. Courage at the Dawn of World War I Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news su Traffico Argomenti discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 14 e 15 febbraio; Roma, domenica ecologica: blocco del traffico, orari e info; Traffico Roma del 13-02-2026 ore 08:30. Traffico Roma del 15-02-2026 ore 07:30Luceverde Roma Buona domenica Bentrovati giornata con poco traffico quella di oggi sulle strade cittadine caratterizzata da spostamenti a breve e medio ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-02-2026 ore 09:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in ... romadailynews.it Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com A1 tratto chiuso diramazioni Roma Nord, traffico in tilt facebook