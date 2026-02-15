Traffico Lazio del 15-02-2026 ore 17 | 30

Il traffico in Lazio si presenta congestionato a causa di lavori in corso e restrizioni temporanee. Sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo, si circola su una carreggiata ridotta tra Tivoli e Castel Madama, con il rischio di rallentamenti e code. Nella provincia di Viterbo, lavori sul raccordo Viterbo-Terni tra Bomarzo e Soriano Chia causano possibili rallentamenti in entrambe le direzioni. In provincia di Frosinone, la superstrada Sora-Atina-Cassino-Atina superiore e Belmonte Castello sono chiuse al traffico, con deviazioni sulla strada provinciale adiacente. Come

luce verde Lazio mentre va ti si viaggia su carreggiata ridotta sulla A24 roma-l'aquila-teramo per lavori tra Tivoli e Castel Madama possibile la formazione di rallentamenti e code di cane Giada in provincia di Viterbo per lavori sul raccordo Viterbo Terni tra Bomarzo è Soriano Chia nelle due direzioni in provincia di Frosinone rimane chiusa al traffico o la superstrada Sora Atina Cassino Atina superiore è Belmonte Castello con deviazioni sulla strada provinciale adiacente anche oggi come ogni domenica fino alle 22 in vigore il fermo dei mezzi pesanti quelli superiori alle 7,5 tonnellate su tutta la rete via Nazionale escluso gli autorizzati dalla legge