Il traffico a Roma questa mattina si mantiene leggero a causa delle operazioni di potatura che interessano molte strade. La Circonvallazione Gianicolense, per esempio, resta chiusa tra via Edoardo Jenner e via Bernardino Ramazzini in entrambe le direzioni, per permettere i lavori fino alle 18. A Tor Sapienza, dalle 14 alle 19, si svolge una festa di carnevale che ha portato a modifiche alla viabilità, coinvolgendo via di Tor Sapienza, Piazza Cesare De Cupis e viale Filippo De Pisis. Nella zona del Nomentano, via Simon Boccanegra è chiusa tra via Amalasunta e Piazza dei

Luceverde Roma Buona domenica Bentrovati giornata con poco traffico quella di oggi sulle strade cittadine caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici del periodo invernale per consentire interventi di potatura per gran parte della giornata presumibilmente fino alle ore 18 la Circonvallazione Gianicolense resta chiusa al traffico tra via Edoardo Jenner e via Bernardino Ramazzini in direzione della Stazione Trastevere festa di carnevale a Tor Sapienza dalle 14 alle 19 modifica alla viabilità interesseranno alcune strade tra cui la stessa via di Tor Sapienza Piazza Cesare De Cupis e viale Filippo De Pisis al Nomentano via Simon Boccanegra che sta chiusa tra via amalasunta e Piazza dei Vespri Siciliani In quest'ultima direzione causa di uno svuotamento della sede stradale viene me resta chiusa invece tra via degli Orti della Farnesina e via della Farnesina nella zona di Selva Candida via Garlasco ancora chiusa e probabilmente lo sarà fine del mese a ridosso di via Taleggio maggiori informazioni su questo altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 15-02-2026 ore 09:30

Tra martedì mattina, il traffico sulla A12 Roma Civitavecchia si blocca in direzione di Civitavecchia.

Restano lunghe le code sul raccordo anulare di Roma, con traffico molto intenso tra le uscite di Cassa Salaria e lo svincolo Tiburtina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.