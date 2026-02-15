Tradimento ossessioni e incoerenze Muccino tra melodramma e thriller mancato

Gabriele Muccino ha scelto di adattare il romanzo Siracusa di Delia Ephron, ma il risultato è un film che mescola melodramma e suspense senza riuscire a convincere. La storia di tradimento e ossessioni si svolge in una narrazione che si perde tra momenti intensi e passaggi poco credibili. Un esempio concreto è la scena in cui i protagonisti affrontano un confronto che si prolunga troppo, creando confusione piuttosto che tensione.

Una normale storia quotidiana di tradimento nella coppia è il tema di Le cose non dette di Gabriele Muccino, dal romanzo Siracusa di Delia Ephron, sceneggiato insieme all'autrice. Un film che raccoglie un successo popolare proprio perché la storia è raccontata abilmente, popolarmente, con ingredienti che piacciono ai palati dello spettatore medio, dalla cultura media, e in cerca di forti emozioni: tradimento, viaggio, nord Africa, sesso, filosofia, omicidio insolito. Il plot. Il plot è semplice, con finale drammatico. Un professore di filosofia d'università, Carlo ( Stefano Accorsi: polifonico) anche autore di un primo fortunato romanzo, è felicemente innamorato di sua moglie, Elisa ( Miriam Leone: impeccabile), giornalista, ora in crisi creativa.