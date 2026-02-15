Tradimento ossessioni e incoerenze Muccino tra melodramma e realismo intermittente
Gabriele Muccino ha scelto di portare sul grande schermo una storia di tradimento e ossessioni, ispirandosi al romanzo Siracusa di Delia Ephron. La pellicola, intitolata Le cose non dette, si concentra su una coppia alle prese con segreti e incoerenze, mescolando momenti di melò con scene di realismo intermittente. Il regista ha deciso di approfondire le tensioni quotidiane tra i protagonisti, dando spazio a dettagli concreti come gli sguardi sospettosi e le conversazioni tese che si svolgono in ambienti familiari.
Una normale storia quotidiana di tradimento nella coppia è il tema di Le cose non dette di Gabriele Muccino, dal romanzo Siracusa di Delia Ephron, sceneggiato insieme all’autrice. Un film che raccoglie un successo popolare proprio perché la storia è raccontata abilmente, popolarmente, con ingredienti che piacciono ai palati dello spettatore medio, dalla cultura media, e in cerca di forti emozioni: tradimento, viaggio, nord Africa, sesso, filosofia, omicidio insolito. Il plot. Il plot è semplice, con finale drammatico. Un professore di filosofia d’università, Carlo ( Stefano Accorsi: polifonico) anche autore di un primo fortunato romanzo, è felicemente innamorato di sua moglie, Elisa ( Miriam Leone: impeccabile), giornalista, ora in crisi creativa. 🔗 Leggi su Formiche.net
le parole non dette sono le più scomode ma anche le più interessanti… gabriele muccino “le cose non dette” Le cose non dette è un film che parla di tradimenti silenziosi, quelli che non fanno rumore ma scavano lentamente, ogni giorno. Non solo il tradimento facebook