Tra occhi chiusi polli antistress battute improvvisate e… un oro olimpico | viaggio sul set de ‘Il Malloppo’

Trenta secondi che durano tre ore. Tre ore racchiuse in trenta secondi. Il mondo del cinema è questo. E’ una battuta che nasconde una mattina intera, una ricerca di pose, espressioni, cadenze e movimenti incrociati. Un lavoro meticoloso che lo spettatore vede ma non coglie. Così, per cercare di spiegare il famoso ‘dietro le quinte’ del film ‘Il Malloppo’, abbiamo fatto un salto sul set. E, adesso, raccontiamo tutto quello che in sala, popcorn in mano, non si coglie. Ma che è il cuore di un lavoro che sa mischiare estro e metodo, studio e improvvisazione. E che dilata il tempo. La scena si svolge all’interno dell’Osteria del Brigante, locale che nella pellicola è gestito da Diego (Abatantuono), e vede tutti i protagonisti seduti a tavola.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
L'attore sta girando Il malloppo di Volfango De Biasi che ha nel cast Diego Abatantuono, Michele Foresta (Mago Forest), Max Angioni, Maria Amelia Monti, Irene Girotti