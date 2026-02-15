Tra le ombre e i patimenti | l’abbraccio è la risposta

Renato Minore ha scelto di intitolare il suo nuovo libro di poesie “Tutto imparammo dell’amore” per parlare di un’ombra che ci accompagna e di un dolore che resta nel cuore. La causa di questa scelta deriva dalla volontà di trovare una risposta semplice e concreta a sentimenti complessi, come l’abbraccio che, secondo il poeta, può alleviare le sofferenze. Un dettaglio significativo è la citazione di Ghiannis Ritsos, che apre il volume e invita a riflettere sul valore delle emozioni vissute.

Provare a dare il nome a un'ombra che ci segue e che sta nel cuore, per riprendere il senso di un'espressione del poeta greco Ghiannis Ritsos che Renato Minore, critico letterario e scrittore, pone ad esergo del suo nuovo libro di poesie Tutto imparammo dell'amore, con presentazione di Simone Gambacorta. Cinque le sezioni del volume, tutto centrato sulla ricerca di un senso alla vulnerabilità che accompagna le stagioni della vita e le fragilità strutturali della vita stessa che in alcuni casi si fanno evidenti: come conviverci, come accarezzarle, come riconoscere dietro di esse, dopo avere compiuto delle scelte di fondo affettivamente solide, una luce sofferta ma essenziale, capace di gettare raggi oltre quello che si può comprendere? Con l' abbraccio, sembra dirci Minore.