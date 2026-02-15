Tortora Craxi e Cav | la rivincita postuma di tre grandi vittime della toga-crazia

Enzo Tortora, Bettino Craxi e Silvio Berlusconi sono figure che hanno subito ingiustizie legate alla giustizia e che oggi vengono ricordate per la loro lotta contro un sistema che li ha puniti duramente. La loro storia si intreccia con il dibattito sulla riforma della giustizia, mentre si riflette su come avrebbero votato i tre personaggi se fossero ancora tra noi. Tortora, Craxi e Berlusconi, personaggi pubblici e politici, hanno portato avanti battaglie diverse, ma sono uniti dal loro scontro con un sistema giudiziario che li ha coinvolti in vicende complesse e controverse. In

Domanda retorica ma non banale: come avrebbero votato al referendum per la riforma della giustizia tre personaggi che non sono più vivi, come Enzo Tortora, Bettino Craxi e Silvio Berlusconi? Tre uomini che ebbero la vita devastata dall'accoppiata del pubblico accusatore e del giudice che fa la sentenza, ma formano una stessa famiglia indossando la stessa toga, militando per le stesse associazioni politiche di categoria in cui sono divisi i magistrati? Enzo Tortora era un avvocato che conduceva. Nel giugno 1983 fu arrestato e sbattuto in galera del tutto innocente delle accuse di spaccio di cocaina e associazione mafiosa.