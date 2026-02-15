Torino saluta il Supermarket | 28 anni di musica e ricordi finiscono sotto la strobo

Il Supermarket di Torino ha chiuso le sue porte dopo 28 anni di musica e feste, a causa di problemi finanziari. La discoteca, situata in viale Madonna di Campagna, ha deciso di chiudere definitivamente nella notte tra il 14 e il 15 febbraio 2026, lasciando un vuoto tra chi ha frequentato il locale nel corso degli anni. Nei suoi anni di attività, il club ha ospitato tanti DJ famosi e momenti indimenticabili per la vita notturna della città.

Un Addio Sotto la Strobo: Il Supermarket di Torino Chiude Dopo 28 Anni. Torino dice addio a un'istituzione della sua vita notturna: il Supermarket, storico club di viale Madonna di Campagna, ha chiuso definitivamente le sue porte nella notte tra il 14 e il 15 febbraio 2026. Centinaia di persone hanno partecipato a un ultimo, commovente ballo sulle note di Vasco Rossi, segnando la fine di quasi tre decenni di musica e ricordi. La decisione, annunciata a gennaio, è dovuta a mutate condizioni economiche e strutturali del settore. Un'Epoca che Va in Archivio. Il Supermarket non era semplicemente una discoteca.

Il video dell’ultimo ballo alla discoteca Supermarket di Torino, accompagnato dalle note di Vasco Rossi, ha mostrato come l’impianto chiuda definitivamente dopo 28 anni di attività.

