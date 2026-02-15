Torino | Domanda di Popolare in Crescita Quasi 8% di Alloggi Atc Inutilizzati Un Paradosso Urbano

A Torino, la domanda di case popolari cresce rapidamente mentre quasi il 8% degli alloggi Atc rimane vuoto, creando una situazione complicata per chi cerca casa. La causa principale è l’elevato numero di richieste di alloggio, che supera di gran lunga le disponibilità effettive. Un esempio concreto: molte unità immobiliari sono state lasciate inutilizzate per mesi, anche a causa di lavori di ristrutturazione che si trascinano senza fine.

Torino, la Casa Popolare che Non C'è: Migliaia in Attesa, Quasi l'8% degli Alloggi Atc Inutilizzati. Torino si confronta con un paradosso urbano: migliaia di famiglie in attesa di un alloggio popolare, mentre quasi l'8% del patrimonio immobiliare dell'Atc (Azienda Torinese Case) resta inutilizzato. Questa situazione, frutto di un'evoluzione demografica e socio-economica complessa, riflette le difficoltà di garantire un diritto fondamentale come quello alla casa in una città in trasformazione. Un Sistema Sotto Pressione: Le Graduatorie Atc e l'Aumento della Domanda. Le graduatorie Atc, strumento principale per l'assegnazione degli alloggi popolari, sono sempre più congestionate.

A Torino, il lungo ritardo nella consegna degli alloggi Atc deriva da questioni burocratiche e contenziosi legali, lasciando molte case vuote e famiglie in attesa.

