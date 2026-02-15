Torino | Domanda di Popolare in Crescita Quasi 8% di Alloggi Atc Inutilizzati Un Paradosso Urbano
A Torino, la domanda di case popolari cresce rapidamente mentre quasi il 8% degli alloggi Atc rimane vuoto, creando una situazione complicata per chi cerca casa. La causa principale è l’elevato numero di richieste di alloggio, che supera di gran lunga le disponibilità effettive. Un esempio concreto: molte unità immobiliari sono state lasciate inutilizzate per mesi, anche a causa di lavori di ristrutturazione che si trascinano senza fine.
Torino, la Casa Popolare che Non C’è: Migliaia in Attesa, Quasi l’8% degli Alloggi Atc Inutilizzati. Torino si confronta con un paradosso urbano: migliaia di famiglie in attesa di un alloggio popolare, mentre quasi l’8% del patrimonio immobiliare dell’Atc (Azienda Torinese Case) resta inutilizzato. Questa situazione, frutto di un’evoluzione demografica e socio-economica complessa, riflette le difficoltà di garantire un diritto fondamentale come quello alla casa in una città in trasformazione. Un Sistema Sotto Pressione: Le Graduatorie Atc e l’Aumento della Domanda. Le graduatorie Atc, strumento principale per l’assegnazione degli alloggi popolari, sono sempre più congestionate.🔗 Leggi su Ameve.eu
Car sharing, il paradosso italiano: domanda in crescita, IVA penalizzante e operatori in ritirata
Alloggi Atc: graduatorie, tempi di assegnazione e cosa succede quando le case restano chiuse
A Torino, il lungo ritardo nella consegna degli alloggi Atc deriva da questioni burocratiche e contenziosi legali, lasciando molte case vuote e famiglie in attesa.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Rapisardi: A Torino ho fatto solo il mio lavoro di cronista; Blog | Processo Molinette: testimoni chiave e conflitti di interesse nella sanità piemontese; Torino sul set di Prima di noi: tutte le location piemontesi della fiction Rai; Sinner e l'Olimpiade, un amore mai nato: ecco perché Jannik non sarà tedoforo a San Siro.
A Torino solo il 13% dei richiedenti ottiene una casa popolareFinanziare e incentivare l’acquisto di edilizia sociale sul libero mercato da parte dei comuni ed Atc. Questa la ricetta - secondo il segretario generale del Sicet Cisl Torino-Canavese Simone Pensato, ... rainews.it
Torino, il giudice boccia la legge regionale: la casa popolare torna all’immigrata. Marrone (FdI) attacca: Discriminazione alla rovesciaIn Piemonte è scoppiata una polemica politica e giudiziaria dopo la decisione di un giudice torinese di disapplicare una norma regionale sull’edilizia popolare. La legge in questione stabilisce che, ... blitzquotidiano.it
Nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 febbraio, all’interno del complesso Atc di via Ghedini, un alloggio di edilizia sociale occupato abusivamente da due famiglie rom è stato recuperato dalla Polizia Locale. facebook