Torino Bologna LIVE 1-1 | ultimi minuti! Vlasic risponde a Moro

Vincenzo Vlasic ha segnato il gol che ha pareggiato il match tra Torino e Bologna, conclusosi 1-1, in un finale vibrante negli ultimi minuti di gioco. La partita, valida per la 25ª giornata di Serie A, si è disputata all’Olimpico Grande Torino, attirando l’attenzione dei tifosi con un risultato che cambia poco in classifica. Durante gli ultimi istanti, la tensione è salita mentre i giocatori si sfidavano per conquistare i tre punti, con il Bologna che aveva aperto le danze grazie a Moro.

