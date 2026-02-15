Torino Bologna LIVE 0-0 | inizia il secondo tempo ritmi lenti al Grande Torino

Il match tra Torino e Bologna si è concluso con un punteggio di 0-0, dopo aver ripreso il secondo tempo con ritmi molto bassi al Grande Torino. La partita, valida per la 25ª giornata di Serie A, si è accesa poco prima dell'intervallo, quando le squadre hanno iniziato a studiarsi più attentamente. Il campo, infatti, si presenta ancora molto equilibrato, con poche occasioni da rete finora. La tensione tra le due formazioni si percepisce chiaramente, mentre i giocatori cercano di trovare spazi in un gioco che si fa più compassato.

Il primo tempo tra Torino e Bologna si è concluso senza reti, con i giocatori che hanno mantenuto un ritmo lento e compassato al Grande Torino.

Bologna-Torino 0-0: highlights | Serie A

