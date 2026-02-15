Torino Bologna LIVE 0-0 | inizia il secondo tempo ritmi lenti al Grande Torino
Il match tra Torino e Bologna si è concluso con un punteggio di 0-0, dopo aver ripreso il secondo tempo con ritmi molto bassi al Grande Torino. La partita, valida per la 25ª giornata di Serie A, si è accesa poco prima dell'intervallo, quando le squadre hanno iniziato a studiarsi più attentamente. Il campo, infatti, si presenta ancora molto equilibrato, con poche occasioni da rete finora. La tensione tra le due formazioni si percepisce chiaramente, mentre i giocatori cercano di trovare spazi in un gioco che si fa più compassato.
Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si tratta Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Moviola Parma Verona, Pairetto nella bufera: rosso a Orban e polemiche. L’episodio chiave del match Infortunio Raspadori, tegola per l’Atalanta: il problema è serio! Palladino in piena emergenza Bologna, Sartori chiaro: «Italiano? Abbiamo immensa fiducia, continueremo con lui! Sul tema rinnovi vi rispondo così» Marsiglia, è caos totale! Dopo De Zerbi via anche Benatia: «Lascio per il bene del club». 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Torino Bologna LIVE 0-0: fine primo tempo, ritmi lenti al Grande Torino
Il primo tempo tra Torino e Bologna si è concluso senza reti, con i giocatori che hanno mantenuto un ritmo lento e compassato al Grande Torino.
Lecce Torino LIVE 2-0: inizia il secondo tempo!
Bologna-Torino 0-0: highlights | Serie A
Argomenti discussi: Serie A: Torino-Bologna in campo domenica alle 18 DIRETTA Probabili formazioni; Dove vedere Torino-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Verso Torino-Bologna: dove vedere la gara in TV e streaming; Torino-Bologna: probabili formazioni e statistiche.
LIVE Serie A - Torino-Bologna 0-0 (5') - Comincia la garaPRIMO TEMPO 4' Non battuta bene questa volta, direttamente per il portiere Skorupski. Dall'altra parte Rowe mette in mezzo dalla destra, di tsta Moro non ci arriva di poco. 3' Adams ... torinogranata.it
LIVE Torino-Bologna 0-0: la cronaca in direttaTorino-Bologna, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino ... toro.it
Le scelte ufficiali di Baroni e Italiano per Torino-Bologna. La decisione su Orsolini facebook
. @SerieA | Le formazioni ufficiali di Torino-Bologna x.com