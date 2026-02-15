Torino Bologna LIVE 0-0 | il match è iniziato!
Alle 18, al Grande Torino, Torino e Bologna si sfidano in una partita senza gol finora, causando grande attesa tra i tifosi. La sfida, valida per la 25ª giornata di Serie A, ha appena preso il via e promette emozioni fino all’ultimo minuto. I due allenatori, Vincenzo Italiano e il tecnico bolognese, cercano di mettere in campo le proprie strategie, mentre le squadre si contendono i tre punti in palio. La partita si gioca in un clima di tensione e concentrazione, con i giocatori pronti a scattare su ogni occasione.
BOLOGNA - TORINO 0-0 e si poteva vincere!
