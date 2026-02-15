Alle 18, al Grande Torino, Torino e Bologna si sfidano in una partita senza gol finora, causando grande attesa tra i tifosi. La sfida, valida per la 25ª giornata di Serie A, ha appena preso il via e promette emozioni fino all’ultimo minuto. I due allenatori, Vincenzo Italiano e il tecnico bolognese, cercano di mettere in campo le proprie strategie, mentre le squadre si contendono i tre punti in palio. La partita si gioca in un clima di tensione e concentrazione, con i giocatori pronti a scattare su ogni occasione.

Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si tratta Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Pagelle Parma Verona: brillano Bernabé e Pellegrino, Orban stecca! I VOTI Pagelle Cremonese Genoa: Audero decisivo, la sfortuna ferma Bonazzoli! I VOTI Infortunio Holm, altra tegola per la Juve dopo il KO con l’Inter: c’è lesione! Il comunicato e i tempi di recupero Cagliari, Pisacane in conferenza alla vigilia del Lecce: «Mina sta bene, ecco chi gioca al posto di Gaetano. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Torino Bologna LIVE 0-0: il match è iniziato!

BOLOGNA - TORINO 0-0 e si poteva vincere!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.