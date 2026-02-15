Torino-Bologna | diretta live cronaca sintesi e moviola

Nel contesto della giornata 25 della Serie A, Torino e Bologna scendono in campo in una cornice che mescola attesa sportiva e tensione atmosferica. Il match mette a confronto due squadre desiderose di una svolta in classifica, con la panchina del Bologna affidata a Vincenzo Italiano e con Marco Baroni al timone del Torino. L’impianto di gioco, lo Stadio Olimpico Grande Torino, potrebbe presentarsi con un pubblico meno numeroso a causa di una protesta della Curva Maratona. L’incontro è previsto alle 18 e la diretta offrirà sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE, senza annunciare anticipazioni e sviluppi oltre quanto comunicato dall’organizzazione della partita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Dove vedere Torino-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Torino-Bologna: orario e dove vederla in TV e streaming; Torino-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Torino-Bologna: probabili formazioni e statistiche.

Torino Bologna: cronaca, sintesi, moviola e diretta liveAl Grande Torino va in scena Torino Bologna, match valido per la giornata numero 25 di Serie A: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Questa sera, alle 18 va in scena un gioco di specc ... calcionews24.com

Torino-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeTorino-Bologna gara valida per la 25ª giornata di campionato e in programma stasera alle 18:00 allo stadio Dall’Ara di Bologna e sarà visibile in streaming su Dazn, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport ... tuttosport.com

Torino-Bologna oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv x.com