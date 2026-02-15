Torino-Bologna brivido VAR | dubbi su Vlasic Zortea e Odgaard nel finale

Durante la partita tra Torino e Bologna, avvenuta alla 25ª giornata di Serie A, il VAR ha creato tensione e dubbi. Il videoarbitro ha intervenuto nel finale, sollevando interrogativi su alcune decisioni legate a Vlasic, Zortea e Odgaard. La gara si è conclusa con il Bologna che ha portato a casa un 2-1, regalando emozioni e polemiche all’Olimpico Grande Torino.

Nel contesto della 25ª giornata della Serie A 202526, il Bologna conquista a Torino uno 1-2 pieno di momenti decisivi all'Olimpico Grande Torino. La sfida è stata vibrante e spesso interrotta da episodi di gioco e dall’esame approfondito al monitor, con una gestione disciplinare che ha acceso discussioni sul comportamento della squadra di casa e sull’andamento del match. Al 62' Nikola Vlasic firma un tiro dal limite che batte l’estremo avversario per l’1-1. La reazione della panchina granata è di festa trattenuta: l’arbitro Francesco Fourneau decide di consultare il VAR, interrompendo il gioco. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Moviola Torino Bologna: brivido VAR sul pari di Vlasic. Fourneau grazia Zortea e Odgaard nel finale, gli episodi dubbi del match

Durante la partita tra Torino e Bologna, il VAR ha intervenuto per annullare un gol di Vlasic, creando tensione tra i tifosi.

