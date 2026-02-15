Torino-Bologna brivido VAR | dubbi su Vlasic Zortea e Odgaard nel finale

Durante la partita tra Torino e Bologna, avvenuta alla 25ª giornata di Serie A, il VAR ha creato tensione e dubbi. Il videoarbitro ha intervenuto nel finale, sollevando interrogativi su alcune decisioni legate a Vlasic, Zortea e Odgaard. La gara si è conclusa con il Bologna che ha portato a casa un 2-1, regalando emozioni e polemiche all’Olimpico Grande Torino.