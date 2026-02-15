Tommasino resta in attesa di un cuore la mamma | Chiedo aiuto mi appello anche al Papa
Tommasino, il bambino di due anni con un cuore danneggiato a causa di un errore nella conservazione, aspetta ancora un donatore, mentre la mamma lancia un appello al Papa per chiedere aiuto. La sua salute resta critica, nonostante le condizioni siano considerate stabili, e il piccolo è attualmente collegato a una macchina cuore-polmone da oltre due mesi all’ospedale Monaldi. La mamma, preoccupata, si rivolge direttamente alle autorità religiose e pubbliche per trovare una soluzione.
AGI - Sono stabili ma molto gravi le condizioni sanitarie di Tommasino, il bimbo di 2 anni cui è stato trapiantato un cuore 'bruciato' da una errata conservazione il 23 dicembre scorso e che ora è da più di 50 giorni attaccato a una macchina cuore-polmone all'ospedale Monaldi. Lo rende noto il bollettino diffuso dall'Azienda sanitaria dei Colli di cui l'ospedale fa parte, autorizzata a diffondere con cadenza giornaliera lo stato di salute del piccolo, "salvo diversa necessità". "Alle ore 14 del 15022026 le condizioni cliniche del piccolo paziente che ha ricevuto il trapianto in data 23122025 si presentano stabili, in un quadro di grave criticità. 🔗 Leggi su Agi.it
Patrizia, mamma di un bambino trapiantato al cuore, ha raccontato a Domenica In che il suo bambino non rispondeva all’intervento e aveva bisogno di aiuto.
La mamma del bambino trapiantato al Monaldi ha raccontato di aver vissuto un calvario dopo il presunto incidente che ha causato un grave danno al cuore del suo bambino.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Le condizioni del piccolo, che si trova in coma farmacologico, continuano a essere gravi ma stabili. Secondo il Bambino Gesù, Tommasino non è trapiantabile ma l’ospedale Monaldi la pensa diversamente: «Resta in lista d’attesa». Cruciali le prossime ore. facebook
