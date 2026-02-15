Tommasino resta in attesa di un cuore condizioni gravi ma stabili

Tommasino, il bambino di 2 anni, aspetta ancora un cuore nuovo dopo aver ricevuto un organo danneggiato a causa di un errore nella conservazione, che ha avuto luogo il 23 dicembre. La sua situazione resta molto grave, anche se i medici riferiscono che le sue condizioni sono stabili. Da oltre 50 giorni, il piccolo è collegato a una macchina cuore-polmone presso l’ospedale Monaldi, in attesa di un trapianto che possa salvarlo.

AGI - Sono stabili ma molto gravi le condizioni sanitarie di Tommasino, il bimbo di 2 anni cui è stato trapiantato un cuore 'bruciato' da una errata conservazione il 23 dicembre scorso e che ora è da più di 50 giorni attaccato a una macchina cuore-polmone all'ospedale Monaldi. Lo rende noto il bollettino diffuso dall'Azienda sanitaria dei Colli di cui l'ospedale fa parte, autorizzata a diffondere con cadenza giornaliera lo stato di salute del piccolo, "salvo diversa necessità". "Alle ore 14 del 15022026 le condizioni cliniche del piccolo paziente che ha ricevuto il trapianto in data 23122025 si presentano stabili, in un quadro di grave criticità. Le condizioni del piccolo, che si trova in coma farmacologico, continuano a essere gravi ma stabili. Secondo il Bambino Gesù, Tommasino non è trapiantabile ma l'ospedale Monaldi la pensa diversamente: «Resta in lista d'attesa». Cruciali le prossime ore.