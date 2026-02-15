Toccò una 12 enne Ma dopo 4 anni è assolto
Un imprenditore di 60 anni di Pesaro è stato assolto dopo essere stato accusato di aver toccato una ragazzina di 12 anni. La vicenda, che ha coinvolto il professionista per quattro anni, si è conclusa con una sentenza che ha dichiarato il fatto non sussistente. La giovane coinvolta era amica della figlia della compagna dell’uomo, e l’accusa aveva generato grande scalpore nella comunità locale.
Assolto dopo un incubo durato quattro anni: "Il fatto non sussiste". Un imprenditore sessantenne pesarese è stato scagionato dall’accusa di molestie sessuali su una 12enne, amica della figlia della compagna. L’uomo era stato chiamato a rispondere di un’accusa devastante che si era poi tradotta in una condanna in primo grado, poi l’appello, la Cassazione, un nuovo processo. E alla fine l’assoluzione piena: "il fatto non sussiste". Un lungo e tormentato percorso giudiziario, durato anni, che si è chiuso con la completa assoluzione dell’uomo. La vicenda nasce intorno al 2019 e la querela da parte della presunta vittima è stata formalizzata nel 2020. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Conferenza stampa Chivu post Inter Juve: «Espulsione Kalulu? Per me è un tocco leggero ma sempre un tocco. Doveva levare le mani!»
Michael Schumacher in carrozzina dopo 12 anni, ma come sta davvero l’ex campione di F1?
Argomenti discussi: Aggressioni a San Lorenzo, il tunisino sarà trasferito in carcere: tra le vittime anche due operatrici Ama e una 12enne.
