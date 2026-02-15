Un imprenditore di 60 anni di Pesaro è stato assolto dopo essere stato accusato di aver toccato una ragazzina di 12 anni. La vicenda, che ha coinvolto il professionista per quattro anni, si è conclusa con una sentenza che ha dichiarato il fatto non sussistente. La giovane coinvolta era amica della figlia della compagna dell’uomo, e l’accusa aveva generato grande scalpore nella comunità locale.

Assolto dopo un incubo durato quattro anni: "Il fatto non sussiste". Un imprenditore sessantenne pesarese è stato scagionato dall’accusa di molestie sessuali su una 12enne, amica della figlia della compagna. L’uomo era stato chiamato a rispondere di un’accusa devastante che si era poi tradotta in una condanna in primo grado, poi l’appello, la Cassazione, un nuovo processo. E alla fine l’assoluzione piena: "il fatto non sussiste". Un lungo e tormentato percorso giudiziario, durato anni, che si è chiuso con la completa assoluzione dell’uomo. La vicenda nasce intorno al 2019 e la querela da parte della presunta vittima è stata formalizzata nel 2020. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Toccò una 12 enne". Ma dopo 4 anni è assolto

Chivu ha commentato l'espulsione di Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus, sostenendo che il fallo è stato solo un leggero tocco, anche se comunque un tocco.

Dopo più di dodici anni dal grave incidente sugli sci, emergono aggiornamenti sulle condizioni di Michael Schumacher.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.