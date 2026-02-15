Tienilo tu C’è Posta per Te la sorpresa speciale di Gerry Scotti per papà Francesco

Gerry Scotti ha deciso di sorprendere papà Francesco durante la puntata di “C’è posta per te” trasmessa sabato 14 febbraio. La sua scelta ha emozionato tutti, portando in studio il padre con un messaggio speciale. Francesco non si aspettava di ricevere quella visita e ha reagito con commozione, rendendo il momento ancora più toccante.

La puntata di C’è posta per te andata in onda sabato 14 febbraio ha regalato al pubblico uno dei momenti più intensi di questa edizione. Tra gli ospiti chiamati a sorprendere i protagonisti delle storie raccontate in studio, anche Gerry Scotti, da sempre considerato “lo zio degli italiani” per la sua capacità di entrare in sintonia con le famiglie e con i racconti più profondi. Il conduttore è stato accolto da un lungo applauso e da un affetto palpabile, che lo ha subito emozionato. Ma è stata soprattutto la storia di Francesco a colpirlo nel profondo, al punto da non riuscire a trattenere le lacrime per tutta la durata dell’incontro.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Gerry Scotti si commuove per papà Francesco a C’è Posta: “Non sarei mai riuscito a fare ciò che hai fatto tu” Gerry Scotti si emoziona davanti a Francesco durante la trasmissione C’è Posta per Te, perché il padre ha ricostruito la vita delle sue quattro figlie dopo aver perso la moglie. “Non ce la faccio…”, C’è Posta per Te: Gerry Scotti in lacrime davanti alla storia di Francesco Gerry Scotti si commuove durante una puntata di C’è posta per te trasmessa sabato 14 febbraio, dopo aver ascoltato la storia di Francesco, un ragazzo che ha perso il padre in un incidente stradale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Tu, lei, voi, lorsignori... c’è Storia nei pronomiCresce l’uso del «tu» anche tra persone che non si conoscono. Ecco un dialogo reale, a cui mi è capitato di assistere. In un negozio di abbigliamento, parlano una cliente e una commessa, entrambe ... lagazzettadelmezzogiorno.it ! The Voice di Antonella Clerici batte Maria De Filippi. #TheVoiceKids con 3.4 milioni e il 23,3% su Rai 1. Su Canale 5 #CèPostaPerTe, con ospite Gerry Scotti, crolla a 3.272.000 e 22,1%. È la puntata meno vista. #AscoltiTv #TheVoic x.com Gerry Scotti crolla in diretta facebook