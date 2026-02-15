The Voice Kids vola e batte C’è Posta per Te | Rai1 trionfa al sabato sera

The Voice Kids ha conquistato il sabato sera, battendo C’è Posta per Te. La causa è il forte interesse del pubblico giovane verso i talent musicali, che ha portato a un aumento di ascolti per il programma di Rai1. La trasmissione ha registrato numeri record rispetto alle puntate precedenti, attirando anche molte famiglie davanti alla TV.

La Rai celebra il grande successo di The Voice Kids, che conquista il sabato sera e supera per la prima volta C'è Posta per Te negli ascolti. Con una nota ufficiale, l'azienda ha voluto ringraziare Antonella Clerici e l'intero team di Rai1 per lo straordinario risultato. A trionfare nella quarta edizione del talent è stato Matteo Trullu, 13 anni, cantante e polistrumentista di Decimomannu (Cagliari), in gara nel team di Nek. La finale, andata in onda su Rai 1, ha registrato 3 milioni 382mila spettatori con il 23,4% di share, toccando il picco del 36,1% al momento della proclamazione del vincitore.