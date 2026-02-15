The Voice Kids il siparietto tra Antonella Clerici e i giudici sorprende il pubblico

Durante la finale di The Voice Kids, andata in onda a San Valentino, Antonella Clerici ha fatto un siparietto divertente con i giudici, sorprendendo il pubblico. La scena ha fatto ridere tutti in studio e ha rotto il tono serio della serata. La puntata si è conclusa con tante emozioni e un’atmosfera di festa.

La finale di The Voice Kids, andata in onda nella serata di San Valentino, si è chiusa in un clima di grande festa, emozioni e sorprese. A proclamare il vincitore è stata Antonella Clerici, al termine di una serata che ha visto il pubblico in studio esprimere la propria preferenza insieme alla giuria composta da Mara Maionchi, Nina Zilli, Ema Stokholma ed Enrico Melozzi. Sempre presenti anche i coach Arisa, Loredana Bertè, Nek, Clementino e Rocco Hunt, che hanno accompagnato i giovani talenti fino all’ultimo atto dello show. A trionfare è stato il 13enne Matteo Trullu, capace di lasciare tutti senza fiato con il suo talento.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

È tutto pronto per l'edizione 2026 di The Voice Kids, il talent dedicato ai giovani talenti della musica, condotto da Antonella Clerici su Rai1.

Antonella Clerici ha concluso con successo l’ultima puntata di “The Voice Kids” sabato 14 febbraio, trasmessa alle 21.

Choc a The Voice Kids, Antonella Clerici e tutti restano di ghiaccio per quelle parole (VIDEO)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.