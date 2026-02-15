The Voice Kids batte C’è Posta Per Te | Rai al comando negli ascolti serali Trionfa Matteo Trullo

The Voice Kids Sorpassa C’è Posta Per Te: La Rai Stravolge gli Ascolti. La serata di ieri, 14 febbraio 2026, ha visto un inaspettato ribaltamento degli equilibri televisivi italiani. *The Voice Kids*, il talent show condotto da Antonella Clerici su Rai Uno, ha superato in termini di ascolti *C’è Posta Per Te*, il longevo programma di Maria De Filippi su Mediaset. Un risultato che segna una svolta e riaccende la competizione tra le due reti. Trionfo di Matteo Trullo e Ascesa del Talent Show. A vincere la finale di *The Voice Kids* è stato Matteo Trullo, un tredicenne proveniente dalla Sardegna e membro del team di Nek.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il 14 febbraio, Rai1 ha sorpreso tutti superando Canale5 nella classifica degli ascolti grazie alla finale di The Voice Kids, che ha riscosso più spettatori rispetto a C’è posta per te di Maria De Filippi.

Clamoroso The voice kids 3.382 23,35 C'e' posta per te 3.272 22,07 #ascoltitv (E la ruota della fortuna sotto il 20%) x.com