The Voice Kids Annagiulia e Francesco dalla Ciociaria fino alla finale
Annagiulia Fusco e Francesco Ambrosi, due giovani provenienti dalla Ciociaria, sono riusciti a raggiungere la finale di The Voice Kids grazie al loro talento e alle esibizioni coinvolgenti. Non hanno vinto il programma condotto da Antonella Clerici, ma la loro performance ha lasciato il segno tra il pubblico, che li ha applauditi calorosamente. La loro partecipazione ha acceso l’attenzione sulla scena musicale locale, portando un po’ di colore e speranza nella regione.
Grande successo per due giovani ciociari nella finale di The Voice Kids. Nonostante né Francesco Ambrosi né Annagiulia Fusco abbiano vinto nella trasmissione di Antonella Clerici, i due giovani hanno strappato applausi e fatto emozionare il pubblico a casa e l’intera Ciociaria. A conquistare la vittoria del programma è stato il talentoso Matteo Trullu, originario della Sardegna: per lui un'esibizione incredibile sulle note di “Somebody to love” dei Queen. La bravissima Annagiulia Fusco, di Sora, si è esibita sulle note di “I am not the only one” di Sam Smith, riuscendo a emozionare ma non accedendo al quartetto di super finalisti, nonostante la sua grande esibizione.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
The Voice Kids, la Ciociaria incanta Rai 1: Chiara e Annagiulia fanno il pieno di applausi
