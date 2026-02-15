Tesino valanga a Forcella Segura | escursionisti in pericolo soccorso rapido e allerta rischio montano confermata

Una valanga si è staccata a Forcella Segura nel Tesino, coinvolgendo sei escursionisti che stavano attraversando la zona. Il rapido intervento dei soccorritori ha evitato conseguenze peggiori, mentre le autorità hanno confermato l’allerta per il rischio di slavine nelle aree montane della regione.

Valanga nel Tesino, Sei Escursionisti Coinvolti a Forcella Segura: Soccorso Rapido e Allerta per il Rischio Montano. Una valanga si è staccata oggi, domenica 15 febbraio 2026, in località Forcella Segura, nel cuore del Tesino, coinvolgendo sei escursionisti. Fortunatamente, i diretti interessati sono riusciti a liberarsi autonomamente dalla neve e non si registrano feriti. L’intervento di soccorso, coordinato da Trentino Emergenza con l’impiego di un elicottero, è stato comunque attivato in una giornata caratterizzata da un elevato pericolo valanghe in diverse zone della provincia. Dinamica dell’Evento e Intervento di Soccorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

