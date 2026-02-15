Terzo anno di mandato nei teatri | Ora puntiamo sui giovanissimi

Il Cda dell’Azienda dei Teatri di Civitanova ha presentato il bilancio del terzo anno di gestione, dopo aver deciso di concentrarsi sui giovani. La scelta nasce dall’esigenza di coinvolgere le nuove generazioni e rendere i teatri più vivaci e frequentati. Quest’anno, in particolare, sono stati programmati spettacoli pensati per le scuole e attività dedicate ai ragazzi, per attirare un pubblico più giovane.

Il Cda dell'Azienda dei Teatri di Civitanova (nella foto) traccia il bilancio del suo terzo anno di mandato: "L'obiettivo è di rendere i contenitori culturali della città spazi aperti e accessibili a ogni tipo di pubblico". La presidente Maria Luce Centioni, insieme con la vice Agnese Biritognolo e ai componenti del Cda Paolo Giannoni, Armando Lazzarini e Antonio Nortesani, sottolinea con soddisfazione i traguardi raggiunti nel corso del 2025. "Per il secondo anno consecutivo, nei contenitori gestiti dall'Azienda sono stati organizzati più di 200 appuntamenti con oltre 100.000 fruitori, confermando il trend dell'anno precedente: un risultato d'eccellenza, rafforzato dai numerosi sold out che testimoniano il crescente apprezzamento del pubblico per la proposta culturale cittadina".