Terrore al supermercato | senzatetto tenta di strappare una bimba alla madre e nella furia rompe una gamba alla piccola il video choc

Un sabato pomeriggio di ordinaria quotidianità trasformato in un incubo in appena trenta secondi. Erano circa le 13.00 di ieri (14 febbraio, ndr) quando, all’uscita di un supermercato di Bergamo, un uomo tenta di rapire una bambina di un anno e mezzo, scatenando il panico tra i clienti. La reazione dei genitori della piccola, con la donna che è riuscita a opporsi con forza e ha immediatamente chiesto aiuto. E il padre, che si trovava a breve distanza, intervenuto prontamente per bloccare l’aggressore, hanno fortunatamente evitato il peggio. Anche se, nella concitazione, la piccola ha riportato una frattura del femore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

