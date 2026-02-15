terremoto in italia tante scosse ravvicinate

Un terremoto si è verificato nel Tirreno meridionale al largo della Sicilia, causando diverse scosse ravvicinate. Le scosse, tutte con epicentri in mare, sono state percepite da chi si trovava sulle coste vicine e hanno raggiunto una magnitudo massima di 3. Un esperto ha spiegato che le continue scosse sono dovute a un'attività sismica in quella zona.

Una lunga sequenza di scosse di terremoto ha interessato nelle ultime ore il tratto di Tirreno meridionale al largo della Sicilia, con epicentri tutti in mare e una magnitudo massima di 3.9 sulla scala Richter. Il fenomeno si è concentrato tra la tarda serata di sabato 14 febbraio e la notte fino a domenica 15, generando attenzione ma senza provocare danni. Secondo i rilievi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sono state almeno sei le scosse superiori a magnitudo 2 registrate nell’area, distribuite tra il tratto a ovest di Trapani e il settore delle Isole Eolie. Una sequenza ravvicinata che ha disegnato una vera e propria attività sismica a grappolo nel giro di poche ore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

