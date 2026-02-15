Terremoto in Italia tante scosse ravvicinate
Un terremoto si è verificato nel Tirreno meridionale al largo della Sicilia, causando diverse scosse ravvicinate. Le scosse, tutte con epicentri in mare, sono state percepite da chi si trovava sulle coste vicine e hanno raggiunto una magnitudo massima di 3. Un esperto ha spiegato che le continue scosse sono dovute a un'attività sismica in quella zona.
Una lunga sequenza di scosse di terremoto ha interessato nelle ultime ore il tratto di Tirreno meridionale al largo della Sicilia, con epicentri tutti in mare e una magnitudo massima di 3.9 sulla scala Richter. Il fenomeno si è concentrato tra la tarda serata di sabato 14 febbraio e la notte fino a domenica 15, generando attenzione ma senza provocare danni. Secondo i rilievi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sono state almeno sei le scosse superiori a magnitudo 2 registrate nell’area, distribuite tra il tratto a ovest di Trapani e il settore delle Isole Eolie. Una sequenza ravvicinata che ha disegnato una vera e propria attività sismica a grappolo nel giro di poche ore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Terremoto in Italia, tante scosse ravvicinate. Paura tra gli abitanti: “Sciame sismico”
Nella mattinata di oggi si è verificato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, con numerose scosse ravvicinate, soprattutto nell’area della Solfatara.
“Tante scosse ravvicinate”. Trema la terra in Italia, tanta paura
Terremoto in Romagna: due scosse ravvicinate, paura e Gente in Strada
Argomenti discussi: Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.2: epicentro a 3 km da Pozzuoli e Quarto; TERREMOTO CALABRIA: SI STANNO MUOVENDO MOLTE FAGLIE, SONO LE PIÙ PERICOLOSE DEL MEDITERRANEO; Dimissioni Nasti. Celentano: Nessun terremoto politico. Ma pesano gli attacchi di Muzio e Addonizio; Olimpiadi invernali 2026, italiani in gara/ Milano Cortina: quante speranze Azzurre! (oggi 8 febbraio).
Terremoto in Nazionale, chieste le dimissioni: cosa succedeUna situazione davvero difficile per la Nazionale italiana. L'ultima prestazione ha aperto tanti interrogativi su tante cose. L’intero movimento calcistico italiano vive un periodo davvero molto ... diregiovani.it
Terremoto Centro Italia: 9 anni dopo. Amatrice, il programma delle celebrazioni. Istituzioni non invitateQuest’anno per la prima volta non abbiamo invitato le istituzioni. Chi vorrà intervenire lo farà esclusivamente a titolo personale: è quanto scrive il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, nel ... agensir.it
Terremoto in Italia, la notte che scuote il paese: raffica di scosse facebook