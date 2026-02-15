Terremoto in Italia la notte che scuote il paese | raffica di scosse

Un terremoto ha colpito l’Italia nella notte tra il 14 e il 15 febbraio, causando danni e paura tra la popolazione. La causa è da ricercare nelle tensioni sismiche che si accumulano sotto il mar Tirreno, proprio al largo della costa occidentale. Durante le ore notturne, si sono succedute diverse scosse, alcune di forte intensità, che hanno fatto tremare case e strade. Le persone sono scese in strada spaventate dal rumore e dai tremori improvvisi. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando eventuali danni alle strutture.

Una nuova sequenza di terremoti ha interessato nella notte tra sabato 14 e domenica 15 febbraio l'area del Tirreno al largo della costa occidentale. I rilevamenti indicano più eventi ravvicinati, alcuni percepiti distintamente dalla popolazione. La serie di scosse è stata monitorata dall' INGV, che ha registrato diversi eventi con magnitudo superiore a 2 nell'arco di poche ore, delineando una sequenza sismica distribuita su più punti e a profondità differenti.