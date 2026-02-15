Terni Volley Academy-Gioia del Colle 2-3 rossoverdi rimontati dopo due set superlativi Occasione sprecata per la salvezza

Il Terni Volley Academy ha perso contro il Gioia del Colle 2-3, dopo aver condotto due set dominanti, ma senza riuscire a chiudere la partita. La squadra locale aveva iniziato bene, portando a casa i primi due set con un gioco convincente, ma poi si è fatta rimontare e ha ceduto nel tie-break. La gara si è disputata nella palestra di Terni, davanti a un pubblico appassionato che aveva sperato in una vittoria fondamentale per la salvezza.

Un vero peccato per il Terni Volley Academy. I Dragons infatti vengono sconfitti al tie-break dal Gioia del Colle, dopo una maratona di oltre due ore e mezzo. Sconfitta in rimonta per i rossoverdi, dopo i primi due set impeccabili. Purtroppo (una costante della stagione) nel momento decisivo per chiudere i giochi qualcosa si inceppa ed alla fine a gioire sono gli avversari. TERNI VOLLEY ACADEMY Troiani, Trappetti, Broccatelli, Picardo, Martinez, Biasotto, Ciupa, Caporossi, Hristov, Bontempo, Mugnolo, Catinelli. Coach: CamardeseGIOIA DEL COLLE Mariano Romolo, Frumuselu, Sette, Longo, Milan, Paris, Persoglia, Pierri, Chinello, Carta, Utro.