Tenta di rapire una bimba il video choc | follia in Italia la reazione della madre

Una donna ha tentato di rapire una bambina in un supermercato di Milano, un episodio che ha lasciato tutti scioccati. La madre della piccola ha immediatamente reagito, urlando e bloccando l’aggressore, mentre i clienti si sono avvicinati per aiutare. Un video ripreso dalle telecamere di sorveglianza mostra il momento di tensione tra le corsie, con la donna che afferra la bambina prima di essere fermata.

È successo tutto in un attimo, in pieno giorno, tra le borse della spesa e la normalità di una domenica qualsiasi. Un gesto improvviso, una stretta violenta, le urla che tagliano l’aria e quel terrore che paralizza chi assiste. Poi la reazione: istintiva, disperata, decisiva. Attorno, persone che si voltano di scatto, qualcuno corre, qualcuno resta pietrificato. Nel giro di pochi secondi, davanti a un supermercato, si scatena una scena da incubo. E mentre il panico monta, una famiglia si ritrova a lottare con tutte le forze per non perdere ciò che ha di più prezioso. >> C’è Posta per te, il regalo molto personale di Gerry Scotti a Francesco davanti alle figlie: poi le lacrime Il fatto è avvenuto a Bergamo, intorno alle 13, all’esterno dell’ Esselunga di via Corridoni.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

A Bergamo, un uomo romeno senza fissa dimora ha aggredito una bambina di un anno e mezzo, cercando di strapparla dalle braccia della madre.

Un cittadino rumeno ha cercato di rapire una bambina di 1 anno e mezzo all’interno di un supermercato Esselunga a Bergamo, rompendo il femore alla madre nel tentativo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news: tenta rapire