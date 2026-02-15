Tenta di rapire una bimba il papà | Così sono riuscito a bloccare quel folle

Un uomo di 47 anni, senza fissa dimora, ha tentato di rapire una bimba di un anno e mezzo al supermercato Esselunga di Bergamo, provocando la frattura del femore alla madre. Il padre della piccola, che si trovava con la famiglia, è riuscito a bloccare l’aggressore, raccontando che in quei momenti concitati è riuscito a salvare la figlia grazie a una reazione rapida. I genitori sono ancora scossi per quanto accaduto e descrivono gli attimi di tensione vissuti nel negozio.

Bergamo. “Sono stati attimi concitati, siamo davvero molto scossi”. Parlano così, attraverso l’ Ansa, i genitori della bambina di un anno e mezzo aggredita sabato al supermercato Esselunga in via Corridoni da un uomo di origini romene, un senza fissa dimora di 47 anni che ha tentato di sottrarla alla madre fratturandole un femore. La coppia, sui quarant’anni, vive a Bergamo, ed alla polizia che è intervenuta per arrestare l’uomo ha chiesto riservatezza per tutelare la bambina. “Non ci siamo subito resi conto della gravità della situazione. Più che ad un rapimento, abbiamo temuto volesse farle del male lanciandola o facendola cadere”, si limitano ad aggiungere, ringraziando “le persone che sono intervenute per aiutarci”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

A Bergamo, un uomo ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo, trascinata e strattonata con violenza che le ha rotto il femore.

