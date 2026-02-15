Taurianova rivota Biasi | stabilità e risultati concreti al centro della ricandidatura per un nuovo mandato

Il sindaco Roy Biasi si ripresenta a Taurianova perché ha portato avanti progetti di sviluppo e ha migliorato la gestione del territorio. La sua candidatura si basa sulla volontà di continuare le opere avviate, come la riqualificazione di alcune strade e il potenziamento dei servizi pubblici. Nei mesi scorsi, ha promosso interventi concreti che hanno coinvolto investimenti comunali significativi. Ora, con le elezioni alle porte, Biasi punta a consolidare il suo ruolo, sottolineando i risultati ottenuti e la stabilità amministrativa.

Taurianova al voto: il sindaco Biasi punta sulla continuità e rivendica risultati concreti. Taurianova, in Calabria, si prepara alle elezioni comunali di primavera con il sindaco uscente Roy Biasi che annuncia la sua ricandidatura. L'obiettivo dichiarato è proseguire l'impegno amministrativo degli ultimi cinque anni, forte di una gestione che, secondo quanto affermato, ha portato risultati tangibili per la comunità taurianovese. La campagna elettorale si preannuncia intensa, in un contesto regionale spesso segnato da instabilità politica. Un mandato sotto la lente: il bilancio di Biasi. Roy Biasi si presenta agli elettori con un bilancio di mandato incentrato sulla stabilità e la capacità di rispondere alle esigenze della comunità.