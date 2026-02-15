Tarros passato il maltempo si rivede il sereno Morale alto per l’attacco ai toscani della Virtus

Dopo le settimane difficili, Tarros torna a sorridere grazie alla vittoria di Moncalieri. La squadra ha interrotto una serie di cinque sconfitte consecutive, conquistando punti preziosi in classifica. La vittoria ha anche ridato fiducia ai giocatori di coach Ricci, che oggi affrontano una Virtus Siena carica di entusiasmo. La squadra toscana, quinta in graduatoria, arriva in Liguria forte del successo nel derby contro Costone Siena, l’ex capolista.

Il barometro in casa Tarros è tornato ad indicare il sereno. Non c’è ancora stabilità piena, ma è indubbio che il successo di Moncalieri oltre ad interrompere la striscia negativa di 5 gare consecutive fornendo ossigeno vitale alla classifica ha anche ridato morale alla squadra di coach Gabriele Ricci che oggi riceve la visita di una Virtus Siena che, oltre ad occupare stabilmente la 5ª piazza in classifica generale, giunge in Liguria galvanizzata dal netto ed importante successo nel derby contro l’ex capolista Costone Siena. Una squadra quella rossoblù che a fine gennaio si è rinforzata con l’innesto nel roster di Nicolò Castellino, classe 2002, talentuosa guardia piemontese originaria di Cuneo, che cinque stagioni fa vinse anche il premio come miglior Under 21 della B Nazionale quando indossava la casacca di Langhe Roero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il maltempo si allontana, regalando un weekend sereno e senza precipitazioni.

