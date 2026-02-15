Taratata da Paolo Bonolis su Canale5 Annalisa Carboni Negramaro

Paolo Bonolis presenta il secondo e ultimo appuntamento di Taratata su Canale5, perché ha deciso di chiudere la stagione con una serata ricca di musica dal vivo. La puntata, in onda lunedì 16 febbraio in prima serata, vedrà sul palco Annalisa, Marco Carboni e i Negramaro, pronti a esibirsi davanti a un pubblico televisivo. Bonolis ha invitato questi artisti per offrire uno spettacolo all’insegna delle canzoni più amate del momento. Durante la serata, si esibiranno anche in momenti di confronto tra loro e il conduttore.

Paolo Bonolis conduce il secondo e ultimo appuntamento con Taratata, ecco tutti gli ospiti musicali. Domani, lunedì 16 febbraio, in prima serata su Canale5 Paolo Bonolis conduce il secondo e ultimo appuntamento con Taratata. Un palco in musica con grandi artisti protagonisti. Dalla Chorus Arena di Bergamo le esibizioni di Alessandra Amoroso, Annalisa, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Fiorella Mannoia, Negramaro. Su un palco di grandi talenti, si aggiunge il talento artistico del bravo e carismatico attore Edoardo Leo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Taratata, da Paolo Bonolis su Canale5 Annalisa, Carboni, Negramaro Taratata al via con Paolo Bonolis e i big della musica, da Giorgia a Annalisa La serata al ChorusLife Arena di Bergamo è partita con un grande spettacolo. Taratata torna su Canale 5 con Paolo Bonolis Taratata torna in onda su Canale 5 con la conduzione di Paolo Bonolis, dopo quasi 25 anni dall’ultima edizione trasmessa su Rai 1. Taratata torna in Tv dopo 20 anni con Paolo Bonolis: ospiti incredibili e grande musica live Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Taratata, ospiti e scaletta dell'evento musicale condotto da Paolo Bonolis; Taratata : Mediaset si è (finalmente) ricordata di avere Paolo Bonolis; Paolo Bonolis, il ritorno in tv con Taratata: Celebro la musica con Elisa, Giorgia e Max Pezzali; Taratata al via con Paolo Bonolis e i big della musica, da Giorgia a Annalisa. Paolo Bonolis bacia Giorgia a Taratata, arriva la reazione di Emanuel Lo (VIDEO)Durante la puntata di Taratata Paolo Bonolis ha baciato Giorgia e non tarda ad arrivare la reazione da parte di Emanuel Lo. novella2000.it Paolo Bonolis e Taratata: il ritorno in prima serata che aspettavamo da troppo tempoCon Taratata su Canale 5, Bonolis torna dove merita. Per chi è cresciuto con Bim Bum Bam, vederlo al centro della musica è un cerchio che si chiude ... lifestyleblog.it Paolo Bonolis celebra la musica live dal palco della Choruslife Arena di Bergamo, con artisti come Fiorella Mannoia, Negroamaro, Alessandra Amoruso, Annalisa, Gigi D'Alessio e Luca Carboni. #Taratata #paolobonolis #musica #canale5 facebook Lucio Presta: «Quando dissi a Paolo Bonolis che era una persona perbene che ha sposato una donna sbagliata» x.com