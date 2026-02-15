Taranto rilancia il sociale | un nuovo approccio trinitario per superare frammentazioni e promuovere lo sviluppo locale

Taranto ha avviato un progetto sociale innovativo, perché vuole unire le diverse realtà del territorio e favorire lo sviluppo locale. La città organizza un dibattito pubblico che coinvolge rappresentanti delle istituzioni, associazioni e cittadini, con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise. In questa occasione, saranno presentate alcune iniziative concrete come laboratori di formazione e spazi di incontro.

Taranto e il Nuovo Pensiero Sociale: un Approccio Trinitario per Rilanciare il Territorio. Taranto sarà il centro di un dibattito di alto livello sul futuro del pensiero sociale e dello sviluppo locale. Venerdì 20 febbraio 2026, presso il Dipartimento Jonico dell'Università del Salento, verrà presentato il volume "Sguardi Trinitari sul sociale. Per un nuovo pensiero agente nel territorio", frutto di una collaborazione tra il Centro di Cultura per lo Sviluppo "G.Lazzati" Aps-Ets, l'Università del Salento e la Camera di Commercio Brindisi-Taranto. L'iniziativa si propone di esplorare un approccio innovativo alla comprensione della realtà, basato sull'ontologia trinitaria, per affrontare le sfide che da tempo affliggono il territorio.