Svau e sindacato dei carabinieri al fianco dei bimbi del Salesi

Il 15 febbraio 2026, il Sim Carabinieri Marche e la Svau – Soccorritori volontari aiuti umanitari – hanno consegnato doni all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona, portando un po’ di allegria ai bambini malati. La causa di questa azione è la Giornata del malato, e tra le donazioni ci sono una console Wii con accessori e un forno per le famiglie dei piccoli degenti. L’obiettivo è offrire momenti di svago e conforto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

Un sorriso per il Salesi: Carabinieri e volontari donano svago e conforto ai piccoli pazienti. Ancona, 15 febbraio 2026 – Una console Wii completa di accessori e un forno per le famiglie dei piccoli degenti sono stati donati oggi all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona grazie all'iniziativa congiunta del Sim Carabinieri Marche e della Svau – Soccorritori volontari aiuti umanitari, in occasione della Giornata del malato. Il gesto, reso possibile da un donatore anonimo, mira a portare un momento di svago ai bambini ricoverati e un aiuto concreto ai loro genitori. Un gesto di solidarietà nel cuore della pediatria marchigiana.