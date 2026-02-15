suzuki motori marini per piccole e grandi barche

Suzuki Motori Marini è presente alla fiera romagnola con una vasta gamma di motori fuoribordo. La scelta comprende modelli potenti per grandi barche e opzioni compatte per imbarcazioni più piccole. Tra le novità in esposizione, ci sono anche motori progettati per offrire efficienza e affidabilità durante le uscite in mare. I visitatori possono vedere da vicino i motori e parlare con gli esperti del marchio. Accanto a Suzuki, sono presenti anche i cantieri partner con le loro proposte.

Suzuki Motori Marini si è presentata in forze al Pescare Show 2026 di Rimini, importante appuntamento per le community della pesca sportiva, della nautica da diporto e del mondo outdoor in programma alla Fiera della località romagnola dal 13 al 15 febbraio. In un ampio stand l’azienda ha presentato una selezione della propria gamma di fuoribordo studiata per soddisfare le esigenze dei fisherman, adatte sia per l’impiego in mare, sia per quello in acque interne; propulsori a 4 e 6 cilindri, dotati di sistemi di controllo meccanici o by-wire e della peculiarità dell’albero disassato, ossia della capacità di offrire più di una riduzione così da consentire il montaggio di un’elica ottimale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

