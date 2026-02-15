Supereroi di Genovese | su Prime Video il film che esplora l’amore tra fragilità e resilienza
Paolo Genovese ha scelto di portare su Prime Video il suo nuovo film “Supereroi” dopo aver notato il forte interesse del pubblico per storie che affrontano le emozioni profonde. Il lungometraggio, interpretato da Jasmine Trinca e Alessandro Borghi, mostra come le persone affrontano le ferite interiori e trovano la forza di andare avanti. La pellicola si concentra sul viaggio di due protagonisti che cercano di ricucire il loro passato attraverso gesti semplici ma significativi. La scena di apertura, ambientata in una città affollata, mette subito in evidenza le tensioni tra fragilità e resilienza.
“Supereroi” di Genovese su Prime Video: Un Viaggio nella Complessità delle Relazioni. Il film “Supereroi”, diretto da Paolo Genovese e interpretato da Jasmine Trinca e Alessandro Borghi, è ora disponibile su Amazon Prime Video. La pellicola, uscita nelle sale cinematografiche italiane nel dicembre 2021 e poi trasmessa su Canale 5 nell’aprile 2024, esplora le sfide e le resilienze di una relazione ventennale, interrogandosi sulla natura dell’eroismo nella vita quotidiana. Il film ha incassato 607.000 euro al botteghino e ha valso a Jasmine Trinca il Premio Flaiano per la cinematografia nel 2022.🔗 Leggi su Ameve.eu
