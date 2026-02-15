Super azienda di trasporti c’è l’alleanza anti Bologna

Il presidente della Regione Michele de Pascale ha convocato martedì sindaci e amministratori delle aziende di trasporto di Bologna, Modena e Reggio Emilia per discutere di un’alleanza contro la gestione unitaria dei servizi. La riunione nasce dalla protesta delle province di Modena e Reggio, che vogliono mantenere il controllo sui propri trasporti, opponendosi alla proposta di creare un’unica grande azienda regionale. La tensione tra le parti cresce, mentre si cerca di trovare un accordo che possa accontentare tutti.

Modena, 15 febbraio 2026 – Tutti a Bologna per parlare di azienda unica dei trasporti. Martedì il presidente della Regione Michele de Pascale ha convocato sindaci e amministratori delle società locali per provare a buttar giù tempi e modi, e sedare la rivolta di Modena e Reggio, le province ribelli. Azienda unica dei trasporti. Azienda unica significa un potenziale colosso da oltre 84 milioni di chilometri gestiti, 470 milioni di fatturato, 4mila persone di organico, di cui circa il 70% è rappresentato dagli autisti, più di 2.700 mezzi. L'invito è rivolto a Modena, Reggio, Piacenza (bacino Seta), Tper Bologna, Start Romagna (Parma va per conto suo con un'azienda in house ).