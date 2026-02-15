L’Ast ha deciso di rivedere la sua politica sui prelievi domiciliari dopo le numerose lamentele dei pazienti, causate dal divieto imposto il 23 gennaio scorso. La nuova disposizione permette ora di accettare i prelievi effettuati dai pazienti a casa, purché siano consegnati dal personale dell’azienda durante le attività di servizio o nelle strutture convenzionate. Questa modifica arriva in risposta alle proteste di chi si trovava impossibilitato a eseguire i prelievi senza l’intervento diretto del personale.

"Mi fa piacere che oggi l’Ast abbia provato a rimediare, dopo le tante proteste, alla disposizione sui prelievi domiciliari del 23 gennaio scorso che, con effetto immediato, imponeva il divieto di accettazione dei prelievi dei pazienti domiciliari, tranne nel caso di consegna da parte di personale dipendente dell’Ast 1 in regime di attività istituzionale, o operante in strutture in regime convenzionale. Per questo ho presentato una interrogazione il 5 febbraio sollecitata da tanti cittadini (pazienti e familiari) che all’improvviso, presentandosi all’accettazione sono stati respinti". A dirlo è il consigliere regionale del Pd, Micaela Vitri che aveva chiesto al presidente Acquaroli chiarimenti sul perché "si volesse impedire ai pazienti domiciliari di rivolgersi al volontariato, alle cooperative, alle onlus, a professionisti medici ed infermieri in libera professione, a strutture private; se la disposizione del 23 gennai rischiasse di potenziare l’attività delle strutture private convenzionate e conseguentemente ridurre il numero di prestazioni dei laboratori dell’Ast, nonché i suoi stessi ricavi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sui prelievi Ast prova a rimediare"

