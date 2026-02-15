Studio su 8.119 ragazzi | confermato il legame tra dipendenza da schermi deficit di attenzione e problemi comportamentali

Un nuovo studio ha analizzato 8.119 ragazzi e ha scoperto che un uso eccessivo di dispositivi digitali aumenta il rischio di depressione, problemi di attenzione e disturbi del sonno. La ricerca ha riscontrato che il 25,7% degli adolescenti con dipendenza da schermi manifesta anche difficoltà nel dormire e comportamenti impulsivi, evidenziando come l’abuso di tecnologia possa influire sul loro benessere quotidiano.