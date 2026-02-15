Studio su 8.119 ragazzi | confermato il legame tra dipendenza da schermi deficit di attenzione e problemi comportamentali
Un nuovo studio ha analizzato 8.119 ragazzi e ha scoperto che un uso eccessivo di dispositivi digitali aumenta il rischio di depressione, problemi di attenzione e disturbi del sonno. La ricerca ha riscontrato che il 25,7% degli adolescenti con dipendenza da schermi manifesta anche difficoltà nel dormire e comportamenti impulsivi, evidenziando come l’abuso di tecnologia possa influire sul loro benessere quotidiano.
Uno studio su 8.119 adolescenti collega l’uso problematico di schermi a depressione, deficit di attenzione e disturbi del sonno (25,7%). L’abuso di social e smartphone aumenta anche il rischio di avvicinamento precoce ad alcol e tabacco nei dodicenni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Uno studio su oltre 5.000 adulti analizza il legame tra fantasie erotiche e tratti della personalità: ecco chi fantastica di più e cosa significa dal punto di vista psicologico
Non sono i videogiochi il problema, il vero rischio per l'attenzione dei ragazzi arriva dai social: lo studio
Argomenti discussi: Concorso INAIL Medici legali 1° livello: Posti aumentati a 119 e guida allo studio.
38 studenti di Gaza hanno vinto delle borse di studio per venire in Italia ma per questi ragazzi meritevoli è calato il silenzio e sono ancora lì. Che la politica faccia qualcosa! facebook