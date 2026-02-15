Strade trappola spunta cartello dei gelati per segnalare la buca

Un cartello dei gelati è apparso improvvisamente su una strada dissestata, dove le buche insidiose mettono a rischio le auto e i motociclisti. La causa di questa sosta insolita risiede nella presenza di voragini profonde che, oltre a danneggiare le vetture, mettono in pericolo la sicurezza di chi guida. La strada, ormai sconnessa e piena di buche, rappresenta un pericolo concreto, soprattutto per chi viaggia in moto.

Strade disastrate con buche insidiosissime capaci di provocare seri danni ai veicoli ma anche ai conducenti più fragili, i motociclisti, per effetto di eventuali impatti che renderebbero difficile controllare le due ruote. A segnalare il pericolo il consigliere comunale di Capua Massimo Antropoli, preoccupato per lo stato gravemente ammalorato del manto stradale nel tratto di via Ponte Annibale. La pioggia di questi giorni ha aggravato uno stato già compromesso e i lavori per l’installazione della fibra hanno lasciato autentiche trincee lungo la strada. Paradossale la situazione nella frazione dove un cartello di vendita di gelati è stato utilizzato per segnalare una buca.🔗 Leggi su Casertanews.it

