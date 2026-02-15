Strade dissestate illuminazione insufficiente e servizi inadeguati | Confindustria accende i riflettori sull' Asi

Confindustria Caserta denuncia le condizioni precarie delle strade e l’illuminazione scarsa nell’Area Asi, a causa di lavori pubblici mai completati. Gli imprenditori locali spesso segnalano problemi di sicurezza e ritardi nelle consegne delle merci, che colpiscono la competitività delle aziende.

"Le attuali criticità incidono sulla dignità delle imprese. Il rilancio dell'area industriale non è più rinviabile" Confindustria Caserta richiama l’attenzione sullo stato dell'Area Asi, una questione che da anni vede gli imprenditori del territorio chiedere risposte concrete e strutturali. “Le imprese - fanno sapere da Confindustria - hanno più volte segnalato criticità che incidono direttamente sulla competitività, sugli investimenti e sulla dignità stessa del lavoro”. Su mandato chiaro della base associativa, il Presidente Luigi Della Gatta, insieme alla governance dell'Associazione, ha assunto l’impegno di affrontare questa situazione con determinazione, con l’obiettivo di giungere finalmente a soluzioni definitive e misurabili.🔗 Leggi su Casertanews.it

Brindisi si confronta con problemi di sicurezza e disagio nelle periferie, caratterizzate da strade dissestate, assenza di illuminazione pubblica e condizioni di abbandono.

Il Consiglio comunale di Messina si concentra sulle sfide del disagio giovanile, sui servizi educativi e sul welfare urbano, convocando sedute straordinarie per affrontare le emergenze sociali e individuare modelli di risposta efficaci.

